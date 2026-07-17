Calciomercato Lazio | John Kennedy per l’attacco di Gattuso

La Lazio sta valutando l’acquisto di John Kennedy per rinforzare l’attacco. Il club e l’allenatore Gattuso stanno seguendo da vicino questa possibilità. La trattativa riguarda un giocatore considerato valido per rafforzare la linea offensiva della squadra. La società sta monitorando la situazione e valuta il suo inserimento nel roster. Non sono stati comunicati dettagli sul trasferimento o sulla durata del contratto.

Il calciomercato della Lazio si accende per rinforzare il reparto offensivo. Gennaro Gattuso e la dirigenza biancoceleste allargano i confini e prendono nota di un nuovo nome valente per l’attacco della sua squadra. John Kennedy, un attaccante Brasiliano classe 2002 del Fluminense. La sua valutazione ad oggi è di 15 milioni di euro, la dirigenza si è mossa rapidamente per cercare di limitare i costi dell’operazione e provando a trovare un accordo per portare il giocatore il prima possibile a Roma. Nuova scommessa dal Brasile: scopriamo John Kennedy. Classe 2002, autore di 9 reti e di 17 presenze stagionali, un’ottima media per l’attaccante Brasiliano che è stato decisivo nella Coppa Libertadores al Fluminense nella storica finale contro il Boca Juniors nel 2023. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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GATTUSO LO VUOLE! JOHN KENNEDY PUÒ CAMBIARE L'ATTACCO DELLA LAZIO

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La #Lazio tratta John #Kennedy del #Fluminense: i biancocelesti valutano un'offerta da 8 milioni, ma il club brasiliano ne chiede 12 per cedere il giocatore. Pronti nuovi contatti già a breve per provare a ridurre la distanza tra le due parti. #Calciomercato x.com

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