Lazio a valanga sul Flaminia Gattuso contento a metà | Rosa incompleta

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha battuto 6-0 la Flaminia Civita Castellana in un test pre campionato a Formello. La vittoria segue il successo contro la Primavera. Gattuso ha commentato che la rosa è ancora incompleta.

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Dopo il successo contro la Primavera, per la Lazio anche il secondo test pre campionato porta in dote una vittoria. I biancocelesti di Gattuso, infatti, nella gara disputata a Formello hanno battuto 6-0 la Flaminia Civita Castellana. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, Cancellieri dopo appena due minuti di gioco con Dele-Bashiru prima e Bordon poi a fissare il risultato sul 3-0 all'intervallo. Nella ripresa, alla quale ha assistito anche il presidente Claudio Lotito seduto vicino al ds Fabiani, ecco i gol di Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore a fissare il punteggio sul 6-0 finale. Adesso, per la Lazio, ci sarà una breve pausa con... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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