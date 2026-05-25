Allegri al Napoli e Gattuso alla Lazio? Parte il valzer degli allenatori Lazio Milan e Atalanta | chi arriva in panchina

Si apre il giro di cambi in panchina tra le squadre di Serie A, con il possibile arrivo di Allegri al Napoli e Gattuso alla Lazio. Lazio, Milan e Atalanta sono tra le squadre coinvolte nella ricerca di un nuovo allenatore. Tra fine campionato e inizio calciomercato, le società stanno sondando diverse opzioni per i loro staff tecnici. La fase di transizione coinvolge principalmente le panchine, più che i calciatori.

È il gioco delle panchine: tra la fine del campionato e l’inizio del calciomercato c’è un momento in cui i protagonisti non sono i calciatori, ma lo diventano gli allenatori. Tra conferme, rumors e capovolgimenti le venti squadre di Serie A hanno appena salutato la stagione 202526 e già pensano alla prossima. C’è chi è rimasto deluso da una stagione sottotono, chi invece vede il suo ciclo concluso. La certezza è che già qualcosa si sta muovendo. Il Napoli ha salutato dopo due stagioni Antonio Conte. Lo aveva già fatto ieri, nella conferenza stampa congiunta con il presidente De Laurentiis appena finita la partita contro l’Udinese, ma è arrivata l’ufficialità con il comunicato della società partenopea. 🔗 Leggi su Open.online

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