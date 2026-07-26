Lavoro a tempo pieno ma senza aiuti non posso vivere da solo Mi impediscono di accedere ai servizi perché mancano i fondi
Un lavoratore a tempo pieno in un’azienda di riqualificazione energetica denuncia di non poter vivere da solo a causa della mancanza di aiuti finanziari. Non riesce ad accedere ai servizi di assistenza perché i fondi disponibili sono insufficienti. È impiegato con un contratto a tempo indeterminato e ha una passione per la musica, avendo studiato canto per 14 anni.
È occupato full-time a tempo indeterminato in un’azienda che gestisce lavori di riqualificazione energetica per condomini ed immobili privati. Le sue principali passioni sono la musica e ha studiato canto per 14 anni. Si chiama Gabriele Vailati, 31enne con Atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 2 e per muoversi utilizza una carrozzina a motore elettrico. Da sempre, insieme alla madre, combatte per poter costruirsi una vita indipendente con i relativi sostegni economici aggiuntivi al suo reddito da lavoro e alla pensione della mamma per poter pagare l’assistenza personale domiciliare h24. Vuole continuare a vivere nella propria casa senza dover essere assistito in una struttura residenziale contro la sua libertà di scelta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il tempo pieno - don Paolo Quattrone
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