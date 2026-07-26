Lavoro a tempo pieno ma senza aiuti non posso vivere da solo Mi impediscono di accedere ai servizi perché mancano i fondi

Notizia in breve

Un lavoratore a tempo pieno in un’azienda di riqualificazione energetica denuncia di non poter vivere da solo a causa della mancanza di aiuti finanziari. Non riesce ad accedere ai servizi di assistenza perché i fondi disponibili sono insufficienti. È impiegato con un contratto a tempo indeterminato e ha una passione per la musica, avendo studiato canto per 14 anni.