Stagione balneare al via ma mancano i servizi | Spiagge libere sporche e senza bagnini

Notizia in breve

La stagione balneare è iniziata, ma le spiagge libere presentano ancora problemi di servizi. Un rappresentante del consiglio comunale ha segnalato tramite social che le aree sono sporche e non ci sono bagnini disponibili. Inoltre, mancano ancora le ordinanze necessarie per regolamentare l’afflusso e la sicurezza sulla spiaggia. La situazione riguarda diverse attività di supporto che non sono state ancora attivate, lasciando le spiagge in condizioni ancora incomplete rispetto alle aspettative per l’apertura stagionale.