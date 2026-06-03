Stagione balneare al via ma mancano i servizi | Spiagge libere sporche e senza bagnini
La stagione balneare è iniziata, ma le spiagge libere presentano ancora problemi di servizi. Un rappresentante del consiglio comunale ha segnalato tramite social che le aree sono sporche e non ci sono bagnini disponibili. Inoltre, mancano ancora le ordinanze necessarie per regolamentare l’afflusso e la sicurezza sulla spiaggia. La situazione riguarda diverse attività di supporto che non sono state ancora attivate, lasciando le spiagge in condizioni ancora incomplete rispetto alle aspettative per l’apertura stagionale.
Stagione balneare al via anche a Latina, ma sull’arenile mancano ancora diversi servizi. La denuncia è in un post su Facebook del capogruppo Lbc in Consiglio comunale, Dario Bellini, che osserva come diverse attività siano ancora assenti, dalla pulizia ai bagnini su spiaggia libera all’ordinanza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Spiagge sporche e non solo, l?Sos degli operatori: «I servizi al minimo, serve programmare»Gli operatori delle spiagge della regione segnalano una situazione critica riguardo alla pulizia degli arenili e ai servizi offerti ai bagnanti.
Sicilia, 8,8 milioni per spiagge eco-top: bagnini e servizi bluIl governo siciliano ha stanziato 8,8 milioni di euro per il progetto di riqualificazione delle spiagge lungo le coste dell’isola.
Temi più discussi: Ostia, stagione al via tra 45 concessioni e una denuncia per falso; Ostia, via libera all'apertura di altri 3 stabilimenti: salgono a 45 le concessioni firmate; Estate 2026: con il ponte del 2 giugno prende il via a tutti gli effetti la stagione balneare.; Costa dei trabocchi: caldo e ombrelloni aperti, al via la stagione balneare.
Stagione balneare al via, ma mancano i servizi: Spiagge libere sporche e senza bagniniStagione balneare al via anche a Latina, ma sull’arenile mancano ancora diversi servizi. La denuncia è in un post su Facebook del capogruppo Lbc in Consiglio comunale, Dario Bellini, che osserva come ... latinatoday.it
Al via la Stagione Balneare 2026! Oggi si aprono ufficialmente i giochi per l'estate sul facebook
#Castellammare - Spiaggia libera e nuovi servizi: al via la terza stagione balneare sul lungomare Castellammare di Stabia si prepara all'estate 2026 con nuovi servizi sull'arenile cittadino. Il sindaco Luigi Vicinanza: Nessuna concessione ai privati, … x.com
Taranto, al via la stagione balneare: rafforzati i controlli della Guardia CostieraTaranto, scattano i controlli della Guardia Costiera con l’avvio della stagione balneare. Sanzionate tre moto d’acqua nelle aree riservate ai bagnanti. Multe per 1.507 euro. trmtv.it
Quale destinazione ha completamente superato le aspettative durante i viaggi? reddit