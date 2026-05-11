Ronconi | ostacoli digitali impediscono l’accesso ai servizi culturali
Un esperto ha evidenziato che le piattaforme di biglietteria digitale spesso non rispettano le norme europee relative all’accessibilità ai servizi culturali. Sono stati sollevati dubbi sul motivo per cui alcuni sistemi impongano agli utenti di inviare certificati medici tramite procedure online, creando ostacoli burocratici. Questi problemi rallentano e complicano l’accesso alle offerte culturali per molte persone.
? Domande chiave Come fanno le piattaforme di ticketing a ignorare le norme europee?. Quali passaggi burocratici costringono gli utenti a inviare certificati medici online?. Perché la prenotazione per gli accompagnatori non è ancora automatizzata?. Chi deve rispondere legalmente della mancanza di autonomia digitale per disabili?.? In Breve Direttiva Europea 2019882 e Legge Stanca 42004 regolano l'accessibilità digitale in Italia.. Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge 182009.. Procedure di ticketing obbligano a inviare certificazioni mediche via email agli organizzatori.. Mancata prenotazione unitaria per disabili e accompagnatori su piattaforme come TicketOne.🔗 Leggi su Ameve.eu
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