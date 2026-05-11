Ronconi | ostacoli digitali impediscono l’accesso ai servizi culturali

Un esperto ha evidenziato che le piattaforme di biglietteria digitale spesso non rispettano le norme europee relative all’accessibilità ai servizi culturali. Sono stati sollevati dubbi sul motivo per cui alcuni sistemi impongano agli utenti di inviare certificati medici tramite procedure online, creando ostacoli burocratici. Questi problemi rallentano e complicano l’accesso alle offerte culturali per molte persone.

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