Per consentire la posa della nuova pavimentazione, ad Alfonsine a partire da domani il cantiere di corso Matteotti verrà esteso fino a piazza Gramsci, con la chiusura al transito del tratto stradale. Si tratta di operazioni che, salvo imprevisti legati al meteo, avranno la durata di circa tre settimane. In questo periodo sarà vietato il passaggio di tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti. Per quanto riguarda l’accesso pedonale ai negozi e alle abitazioni sarà sempre garantito per tutta la durata del cantiere. La chiusura della sede stradale permetterà di agevolare le lavorazioni e velocizzare l’intervento di posa della pavimentazione in porfido, oltre a garantire una maggiore sicurezza sia agli operatori che agli utenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso Matteotti, da domani nuova chiusura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olio Jasmine ,L'olio senza rivali: errori da evitare, come si usa e su quali materiali!

Notizie e thread social correlati

Nuova vita per Corso Nasini. Pronti i laboratori artigianali: "Contro la chiusura dei negozi"A Castel del Piano sono stati aperti nuovi laboratori artigianali nel centro storico, come parte di un progetto di riqualificazione promosso...

Sottopasso di via Respighi, nuova chiusura per lavori di ripristinoDomani mattina, il sottopasso di via Respighi sarà chiuso al traffico per tutta la giornata.

Temi più discussi: Lavori in corso Matteotti, da domani nuova chiusura; Lavori a Palazzo Chiericati, chiuso il parcheggio di piazza Matteotti; Potenziamento rete idrica a Castellanza: un anno di lavori. Si parte da corso Sempione e corso Matteotti; Al via i lavori per i nuovi marciapiedi in Piazza Matteotti.

Lavori in corso Matteotti, da domani nuova chiusuraPer consentire la posa della nuova pavimentazione, ad Alfonsine a partire da domani il cantiere di corso Matteotti verrà esteso fino a piazza Gramsci, con la chiusura al transito del tratto stradale. ilrestodelcarlino.it

Vicenza, chiude per due giorni il parcheggio di piazza MatteottiLo stop scatterà dalla mezzanotte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio per consentire le attività di cantiere a Palazzo Chiericati. La riapertura è prevista martedì 28 luglio, salvo il protrarsi dei lav ... vicenzatoday.it