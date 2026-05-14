Sottopasso di via Respighi nuova chiusura per lavori di ripristino

Domani mattina, il sottopasso di via Respighi sarà chiuso al traffico per tutta la giornata. La chiusura si rende necessaria per permettere un intervento di ripristino eseguito dal Comune di Modena. La strada resterà interdetta agli utenti fino a fine lavori, che sono previsti entro la giornata. La chiusura si ripete dopo le precedenti, sempre per lavori di manutenzione e riparazione. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di ripristino o eventuali deviazioni.

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Nella mattinata di domani, venerdì 15 maggio, sarà nuovamente chiuso il sottopasso di via Respighi per consentire un intervento di ripristino a cura del Comune di Modena. Per permettere i lavori, il transito sarà interrotto nella fascia oraria dalle 9.30 alle 11.30.L'intervento, relativo alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori Alta Capacità Napoli-Bari: chiusura temporanea del sottopasso a Telese TermeTempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Telese Terme comunica che, per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria... Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: posizionata la nuova condottaProseguono i lavori presso il sottopasso di via Santi Martiri: è stata posizionata la nuova condotta in acciaio per la modifica del vecchio tracciato... Temi più discussi: Chiusura del sottopasso di Via Respighi; Chiude a Modena il sottopasso di via Respighi per consentire lavori di ripristino; Modena, intervento di ripristino dello scarico fognario: chiude il sottopasso di via Respighi; Impresa di onoranze funebri in liquidazione, tra gli oggetti finiti all’asta anche dodici bare. Da sottopasso a opera d'arte, riaperto l'attraversamento di via CanestriniUn luogo vivo, accogliente e capace di far dialogare lo spazio e le sue funzionalità con la creatività e la cittadinanza, così una nota del Comune definisce il sottopasso pedonale di via Canestrini, ... ansa.it San Benedetto, sottopasso di via Mare solo per i veicoli: un nuovo tracciato per la ciclopedonaleSAN BENEDETTO Ammodernamento e messa in sicurezza del sottopasso di via Mare: prende quota l’idea di un nuovo tracciato, unicamente ciclopedonale, da realizzare a Nord dell’attuale infrastruttura, ... corriereadriatico.it