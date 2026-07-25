A Castel del Piano sono stati aperti nuovi laboratori artigianali nel centro storico, come parte di un progetto di riqualificazione promosso dall’amministrazione comunale. Dopo l’inaugurazione di una libreria, si sono aggiunti i laboratori creativi di due artigiani locali, Marina Fantacci e Domi Saccardi. Questa iniziativa mira a contrastare la chiusura dei negozi tradizionali e a promuovere attività artigianali nel centro della città.

CASTEL DEL PIANO Prosegue il percorso di rilancio del centro storico di Castel del Piano. Dopo la recente inaugurazione della libreria Ciolibrì, il progetto di riqualificazione promosso dall’amministrazione comunale registra un nuovo risultato con l’apertura dei laboratori artistico-artigianali di Marina Fantacci e Domi Saccardi. L’inaugurazione è in programma oggi alle 18, lungo Corso Nasini, una delle vie interessate dall’intervento di recupero dei fondi sfitti. L’iniziativa rientra nel progetto avviato dal Comune nei mesi scorsi per favorire il riutilizzo dei locali inutilizzati del centro storico e contrastare il progressivo fenomeno della chiusura delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova vita per Corso Nasini. Pronti i laboratori artigianali: "Contro la chiusura dei negozi"

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