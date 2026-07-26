Lavoratori in nero al Padova Pride Village 2026 | multe e sospensione di due attività

Durante controlli presso il “Padova Pride Village 2026”, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Questura di Padova hanno verificato l’impiego di tre lavoratori irregolari. Sono state emesse multe e sospese le attività di due esercizi di somministrazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi delle attività o sulle sanzioni specifiche. I controlli rientrano nelle verifiche periodiche sulla regolarità del personale impiegato.

Nel corso dei controlli, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, congiuntamente al personale della Questura di Padova, ha disposto la sospensione dell’attività di due esercizi di somministrazione, avendo accertato l’impiego complessivo di tre lavoratori irregolari. In particolare si tratta di un cittadino straniero di nazionalità bangladese regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e gravato da precedenti di polizia, di un cittadino straniero di nazionalità rumena e di un cittadino italiano. A seguito delle irregolarità riscontrate, per i due esercizi di somministrazione coinvolti è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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TROVATI LAVORATORI IN NERO: SOSPESI DUE CHIOSCHI DEL PRIDE VILLAGE | 25/07/2026

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C’è posta per @ZanAlessandro, fondatore del Padova Pride Village. N.B. I tre lavoratori in nero sono un bengalese, un romeno e un italiano. x.com

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