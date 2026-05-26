Tre lavoratori su 4 in nero in un ristorante a Terrasini attività sospesa e multe per oltre 11 mila euro
In un ristorante di Terrasini, tre lavoratori su quattro erano irregolari. L’attività è stata sospesa e sono state comminate multe per oltre 11 mila euro. I controlli, condotti nel Palermitano, hanno evidenziato una presenza massiccia di lavoratori in nero in questa struttura. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del locale o sui responsabili. La situazione si inserisce in un’ampia serie di verifiche contro il lavoro irregolare nel settore ristorativo locale.
Su quattro lavoratori, tre erano in nero. L'ennesima situazione limite nell'ambito dei controlli su imprese e attività commerciali nel Palermitano si è registrata in un ristorante a Terrasini, di cui però non viene fornito il nome. Nei giorni scorsi il contingente dell'Ispettorato nazionale del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Lavoratori in nero in un salone di parrucchiere a Villabate: attività sospesa e multa di 18 mila euroA Villabate, un salone di parrucchiere è stato chiuso e multato con 18 mila euro per aver impiegato quattro lavoratori in nero su cinque.
Lavoratori in nero, videosorveglianza abusiva e sicurezza inesistente: 5 attività sospese e stangata per oltre 41 mila euroIn un'operazione che ha coinvolto più settori, sono state sospese cinque attività imprenditoriali e sono state applicate ammende per oltre 41 mila...
Temi più discussi: Il 31% dei lavoratori teme la scomparsa della propria professione; BIMAG | AI: IN ITALIA, IL 44% DEI PROFESSIONISTI LA USA SPONTANEAMENTE, MA SOLO 1 AZIENDA SU 4 LA ADOTTA STRUTTURALMENTE; Il lavoro è dignità, non morte: Cgil, Cisl, Uil Calabria in piazza a Catanzaro; Aumentano gli impiegati nell’ambito tecnologico, ma l’Italia è indietro sui laureati. I dati.
È una settimana devastante sul fronte della sicurezza dei lavoratori: 7 vittime giovedì 21 maggio, esattamente come martedì 19, per un totale di 16 vite bruciate in 4 giorni. Il conteggio del mese di maggio sale a 70 morti, quello dell’anno a 425, +7% rispetto all facebook
Lavoro, nel 2026 4 lavoratori su 10 pronti a cambiare azienda per stipendio più altoNel Salary Guide 2026 di Hays Italia, presentato oggi, emerge un mercato del lavoro dinamico, con quasi 6 aziende su 10 che prevedono un aumento dell’organico nei prossimi 12 mesi, creando importanti ... tg24.sky.it
AI: per 3 lavoratori su 4 aumenta carico lavoro e riduce produttività (ManpowerGroup)MILANO (MF-NW)--Una forza lavoro sempre più diversificata, chiamata a confrontarsi con un'accelerazione delle trasformazioni digitali, nuovi modelli operativi e una crescente carenza globale di ... milanofinanza.it