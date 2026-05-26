Tre lavoratori su 4 in nero in un ristorante a Terrasini attività sospesa e multe per oltre 11 mila euro

In un ristorante di Terrasini, tre lavoratori su quattro erano irregolari. L’attività è stata sospesa e sono state comminate multe per oltre 11 mila euro. I controlli, condotti nel Palermitano, hanno evidenziato una presenza massiccia di lavoratori in nero in questa struttura. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del locale o sui responsabili. La situazione si inserisce in un’ampia serie di verifiche contro il lavoro irregolare nel settore ristorativo locale.

Su quattro lavoratori, tre erano in nero. L'ennesima situazione limite nell'ambito dei controlli su imprese e attività commerciali nel Palermitano si è registrata in un ristorante a Terrasini, di cui però non viene fornito il nome. Nei giorni scorsi il contingente dell'Ispettorato nazionale del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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