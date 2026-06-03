Due lavoratori in nero nella cucina del ristorante | sanzione e sospensione dell' attività

Due lavoratori in nero sono stati scoperti nella cucina di un ristorante locale, portando alla sospensione dell’attività e a una sanzione. Gli ispettori del lavoro di Ravenna hanno condotto un controllo mirato, nel corso del quale sono stati individuati i dipendenti irregolari. La procedura ha portato alla chiusura temporanea del locale fino a quando non saranno regolarizzate le posizioni lavorative e messe in atto le misure di sicurezza richieste dalla normativa.

Prosegue l’attività di contrasto al lavoro nero e alla scarsa sicurezza da parte degli ispettori del lavoro di Ravenna. Nel corso di un accesso effettuato nelle ore notturne nella zona di Cervia, nell’ambito dei controlli dei locali pubblici, gli ispettori avrebbero trovato al lavoro, nei locali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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