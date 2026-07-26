L’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, morto il 13 luglio in seguito a un incidente stradale, non ha riscontrato patologie o problemi di salute preesistenti. Paolo Belli, coinvolto nello scontro mentre era in bicicletta, è ora sotto indagine per omicidio stradale. Nel frattempo, ha cancellato tutti i concerti programmati.

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto il 13 luglio dopo lo scontro con la bicicletta sulla quale stava pedalando il cantante Paolo Belli a Cognento di Campagnola Emilia, non avrebbero evidenziato patologie o problemi di salute preesistenti. Gli esiti preliminari, che dovranno essere confermati da ulteriori accertamenti e dal referto definitivo, sono stati resi noti il 24 luglio, proprio nel giorno dei suoi funerali. In seguito all’accaduto, Paolo Belli risulta ora indagato per omicidio stradale e ha cancellato tutti i concerti previsti durante l’estate. “ Al momento le attività artistiche di Paolo Belli sono sospese “, si legge sul suo sito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’autopsia rivela nessun problema di salute per Alessandro Magnani (escluso il malore), Paolo Belli ora è indagato per omicidio stradale e ha cancellato tutti i concerti

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