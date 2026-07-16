Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo l’incidente in bici a Cognento e la morte del 41enne Alessandro Magnani

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente in bicicletta si è verificato nelle campagne di Cognento di Campagnola, coinvolgendo un noto cantautore. La vittima, un uomo di 41 anni, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Parma, dove è deceduta dopo un giorno senza riprendere conoscenza. Il cantautore è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

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Il cantautore modenese coinvolto in un incidente nelle campagne di Cognento di Campagnola. La vittima, soccorsa e trasferita a Parma, è morta dopo un giorno senza riprendere conoscenza. Disposta l’autopsia. Il cantautore modenese Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati con l'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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