Un incidente in bicicletta si è verificato nelle campagne di Cognento di Campagnola, coinvolgendo un noto cantautore. La vittima, un uomo di 41 anni, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Parma, dove è deceduta dopo un giorno senza riprendere conoscenza. Il cantautore è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Il cantautore modenese coinvolto in un incidente nelle campagne di Cognento di Campagnola. La vittima, soccorsa e trasferita a Parma, è morta dopo un giorno senza riprendere conoscenza. Disposta l’autopsia. Il cantautore modenese Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati con l'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo l’incidente in bici a Cognento e la morte del 41enne Alessandro Magnani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo la morte di Alessandro Magnani, atto dovuto: "Distrutto"

Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici a Cognento, morto Alessandro Magnani: cantante sotto shockUn pedone è morto dopo essere stato investito da una bicicletta in una zona tra Correggio e Campagnola, nel Reggiano.

Temi più discussi: Paolo Belli indagato per omicidio stradale: Distrutto e sotto choc. Autopsia sulla vittima, ipotesi malore prima dello scontro; Paolo Belli coinvolto in un incidente: morto investito il 41enne Alessandro Magnani; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano; Paolo Belli distrutto e sotto choc: indagato per l'investimento e la morte di un uomo.

Il cantante Paolo Belli indagato per l'incidente in bicicletta: Distrutto e sotto choc #paolobelli tgcom24.mediaset.it/cronaca/paolo-… x.com

Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo aver travolto in bici un pedoneUn atto dovuto, in vista dell’autopsia e degli altri accertamenti. La procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto ... tg24.sky.it

Paolo Belli incidente: dinamica su com’è morto 41enne Alessandro Magnani | Cantante indagato per omicidioPaolo Belli incidente: ricostruzione della dinamica su com'è morto 41enne Alessandro Magnani Cantante indagato per omicidio stradale ... ilsussidiario.net