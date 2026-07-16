Paolo Belli risulta indagato dalla Procura per omicidio stradale dopo la morte di Alessandro Magnani in seguito all’incidente avvenuto a Cognento di Campagnola. Si tratta di un atto dovuto. L’entourage dell’artista ha fatto sapere che Belli è “distrutto e sotto shock”. Perché Paolo Belli è indagato per omicidio stradale Paolo Belli "distrutto e sotto shock" L'incidente con Paolo Belli e la morte di Alessandro Magnani Perché Paolo Belli è indagato per omicidio stradale Come riporta Il Resto del Carlino, Paolo Belli risulta indagato dalla Procura per omicidio stradale in seguito all’incidente avvenuto lunedì 13 luglio a Cognento di Campagnola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo la morte di Alessandro Magnani, atto dovuto: "Distrutto"

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