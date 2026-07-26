L’auto esce di strada e scompare in un canneto

Un’auto è uscita di strada e si è fermata in un canneto lungo la superstrada. L’incidente si è verificato ieri mattina, senza che ci siano state conseguenze gravi per le persone coinvolte. La presenza del veicolo nel canneto ha provocato momenti di preoccupazione tra gli automobilisti, ma nessun ferito è stato segnalato. La polizia sta verificando le cause dell’incidente.

Esce di strada con l’auto e finisce in un canneto. Un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, ma che ha creato momenti di apprensione ieri mattina lungo la Superstrada. La macchina, con a bordo una donna, sembrava svanita nel nulla e la malcapitata non riusciva a uscire dall’abitacolo. Alla fine la vettura è stata individuata e la donna portata in salvo, miracolosamente illesa. Ma procediamo con ordine. Tutto comincia intorno alle 11. Una Lancia Y, condotta da una ferrarese di 78 anni, sta percorrendo la Ferrara-Mare quando all’improvviso, tra gli svincoli di Gualdo e Masi Torello, esce di strada in un tratto senza guard rail e finisce in una macchia di vegetazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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