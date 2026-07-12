Un giovane di 20 anni ha perso la vita domenica mattina a Sant’Anna di Chioggia, dopo aver perso il controllo di un pick-up e uscito di strada. L’incidente è avvenuto alle 6.50, e si tratta della quinta vittima in quattro mesi sulla strada statale Romea. La vittima proveniva da Rosolina.

Alle 6.50 del mattino di domenica 12 luglio uscendo di strada alla guida di un mezzo tipo pick up a Sant'Anna di Chioggia, un ventenne, Carlo Boscolo di Rosolina. Dal 4 marzo si tratta della quinta vittima sulla strada statale 309 Romea. Gli ultimi 4 morti hanno perso la vita da fine giugno a oggi. A darne notizia lo stesso sindaco della Città clodiense, Mauro Armelao. Sul punto, all'intersezione con la vecchia Romea, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Chioggia, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, anche con l'elisoccorso del Suem, e sono giunti i carabinieri che hanno chiuso la strada per i rilievi e i soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Venezia, esce di strada in auto: muore Carlo Boscolo, un ventenne di Rosolina. È la quinta vittima in quattro mesi sulla strada statale Romea

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