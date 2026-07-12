Venezia esce di strada in auto | muore un ventenne È la quinta vittima in quattro mesi sulla strada statale Romea

Da corrieredelveneto.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 6.50 di domenica 12 luglio, un giovane di 20 anni ha perso il controllo del pick-up che guidava e è uscito di strada a Sant’Anna di Chioggia. L’incidente è avvenuto sulla strada statale Romea. Il conducente è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. Questa tragedia rappresenta la quinta vittima in quattro mesi sulla stessa arteria.

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Alle 6.50 del mattino di domenica 12 luglio uscendo di strada alla guida di un mezzo tipo pick up a Sant'Anna di Chioggia, un ventenne della provincia di Rovigo ha perso la vita. Dal 4 marzo si tratta della quinta vittima sulla strada statale 309 Romea. Gli ultimi 4 morti hanno perso la vita da fine giugno a oggi. A darne notizia lo stesso sindaco della Città clodiense, Mauro Armelao. Sul punto, all'intersezione con la vecchia Romea, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Chioggia, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, anche con l'elisoccorso del Suem, e sono giunti i carabinieri che hanno chiuso la strada per i rilievi e i soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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