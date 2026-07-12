Venezia esce di strada in auto | muore un ventenne È la quinta vittima in quattro mesi sulla strada statale Romea

Alle 6.50 di domenica 12 luglio, un giovane di 20 anni ha perso il controllo del pick-up che guidava e è uscito di strada a Sant’Anna di Chioggia. L’incidente è avvenuto sulla strada statale Romea. Il conducente è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. Questa tragedia rappresenta la quinta vittima in quattro mesi sulla stessa arteria.

Alle 6.50 del mattino di domenica 12 luglio uscendo di strada alla guida di un mezzo tipo pick up a Sant'Anna di Chioggia, un ventenne della provincia di Rovigo ha perso la vita. Dal 4 marzo si tratta della quinta vittima sulla strada statale 309 Romea. Gli ultimi 4 morti hanno perso la vita da fine giugno a oggi. A darne notizia lo stesso sindaco della Città clodiense, Mauro Armelao. Sul punto, all'intersezione con la vecchia Romea, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Chioggia, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, anche con l'elisoccorso del Suem, e sono giunti i carabinieri che hanno chiuso la strada per i rilievi e i soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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ESCE DI STRADA E SI SCHIANTA CONTRO UN PLATANO: MUORE 49ENNE | 01/07/2026

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