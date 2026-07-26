Laura Pausini nella bufera dopo la finale dei Mondiali | accusata di satanismo la sua replica demolisce le teorie complottiste

Durante la cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali del 25 luglio 2026, la cantante italiana si è esibita davanti a circa 80.000 persone. Dopo l’evento, sono emerse accuse di satanismo rivolte all’artista, che ha risposto con una dichiarazione in cui ha smontato le teorie complottiste. La sua replica ha ricevuto attenzione sui social, dove ha chiarito di non condividere le interpretazioni diffusesi online. La vicenda ha generato un ampio dibattito mediatico a livello mondiale.

Quella che avrebbe dovuto essere una delle serate più luminose della carriera di Laura Pausini si è trasformata in un caso mediatico planetario. La cantante italiana, che il 25 luglio 2026 si è esibita alla cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori al MetLife Stadium nel New Jersey e a circa 2 miliardi di telespettatori in tutto il mondo, è finita nel mirino di accuse surreali: satanismo, rituali massonici, messaggi subliminali. Sul palco insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, Laura ha interpretato Desire, l’inno ufficiale della FIFA per i Mondiali 2026. Un brano che celebra l’amore, l’unità e la... 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lerrore di Laura Pausini a Sanremo di cui non si è accorto nessuno

Notizie e thread social correlati

La gioia di Laura Pausini: si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla finale dei MondialiLaura Pausini si esibirà alla finale dei Mondiali 2026 insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, cantando il brano Desire.

Finale dei mondiali di calcio, ci sarà un’italiana: Laura Pausini DomenicaDomenica si svolgerà la finale dei mondiali di calcio, con un’artista italiana tra le protagoniste.

Temi più discussi: Laura Pausini risponde alle accuse di satanismo dopo la bufera scoppiata ai Mondiali: la spiegazione del brano cantato; Mondiali, Robbie Williams replica alle polemiche: Cocaina? No, erano caramelle. Dopo la palpatina a Laura Pausini non si placa la bufera; Bufera social su Robbie Williams: l’accusa di droga ai Mondiali 2026 e la sua risposta epica; Satanista: Laura Pausini travolta dalle accuse, il motivo e la durissima replica.

Laura Pausini risponde alle accuse di satanismo dopo la bufera scoppiata ai MondialiDalla celebrazione della finale dei Mondiali a una bufera senza precedenti: alcuni creator hanno accusato Pausini di aver lanciato messaggi massonici, ma la cantante ha replicato subito. libero.it

Satanista: Laura Pausini travolta dalle accuse, il motivo e la durissima replicaLaura Pausini finisce nella bufera dopo la finale dei Mondiali 2026: sui social la accusano di satanismo e la cantante replica duramente. donnaglamour.it