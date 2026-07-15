La gioia di Laura Pausini | si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla finale dei Mondiali

Laura Pausini si esibirà alla finale dei Mondiali 2026 insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, cantando il brano Desire. Il pezzo, scritto dall’ex Take That, è stato adattato in spagnolo dalla cantante italiana e pubblicato nel 2025. La performance vedrà i tre artisti uniti sul palco per eseguire la canzone, che è stata prodotta da Karl Brazil e Owen Parker e mixata da Richard Flack.

Laura Pausini e Robbie Williams canteranno il loro brano Desire, alla finale dei Mondiali 2026, questa volta insieme a Nicole Scherzinger. Il brano, scritto dall’ex Take That, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker, mixato da Richard Flack, è stato adattato in lingua spagnola dalla cantante italiana e pubblicato nel 2025. La canzone ha accompagnato i calciatori nel loro ingresso in campo durante il torneo FIFA Club World Cup dello scorso anno. La stessa cosa è accaduta quest’anno, per tutte le partite che si sono svolte tra Messico, Canada e Stati Uniti nell’ambito della FIFA World Cup. A dare l’annuncio dell’esibizione, che avrà luogo nel... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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