Di seguito il tweet di Laura Pausini: Che emozione! Si parte per New York! Un anno fa, Robbie Williams mi ha invitato a unirmi a lui per cantare “Desire”, il primo inno ufficiale della FIFA, ed è stato un vero onore condividere questa canzone con un artista così iconico. Avere la possibilità di adattare una parte del testo in spagnolo, una lingua che ha avuto un ruolo così importante nella mia vita e nella mia carriera, ha reso l’esperienza ancora più speciale. Dopo averla eseguita insieme per la prima volta a New York lo scorso anno, torneremo su quel palco, questa volta affiancati da Nicole Scherzinger, per un altro momento indimenticabile che celebra il potere della musica, del calcio e delle emozioni che uniscono le persone. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Finale dei mondiali di calcio, ci sarà un’italiana: Laura Pausini Domenica

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Il 19 luglio, prima della finale dei Mondiali, sul palco del MetLife Stadium di New York ci sarà anche Laura Pausini. Canterà Desire, l'inno ufficiale FIFA, insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Davanti a miliardi di spettatori. Quante x.com

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