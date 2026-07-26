La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il programma di investimenti di INAIL, che include la copertura finanziaria per alcuni progetti. A seguito di questa approvazione, si procederà senza ulteriori ritardi. La decisione riguarda specifici interventi previsti dal piano di investimenti, senza indicare dettagli sui tempi di attuazione o sulle modalità operative. La comunicazione è stata resa nota da un rappresentante di INAIL, che ha annunciato l’avvio immediato delle attività.

"Il via libera della Conferenza Stato-Regioni al programma degli investimenti INAIL - che prevede sia la copertura finanziaria per la realizzazione a Villachiaviche anche del polo logistico e dei servizi per tutta l’Ausl Romagna che una quota integrativa di 38 milioni di euro per il nuovo ospedale, a superamento delle criticità finanziarie derivanti dall’aumento dei prezzi in edilizia degli ultimi anni - è un ulteriore passo avanti importante nel percorso di realizzazione del nuovo ospedale di Cesena". Questo il commento del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. "Abbiamo chiesto e ottenuto questo ulteriore passaggio e questa accelerazione, e siamo molto soddisfatti di essere stati ascoltati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lattuca: "Ora procediamo senza ulteriori pause improduttive"

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