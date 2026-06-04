Cesena Fiera Lattuca plaude alla governance più ampia | Ora dialogo leale e trasparente Si potrà crescere
L’assemblea dei soci di Cesena Fiera ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione di nove membri, in carica fino alla primavera del 2029. Il presidente ha sottolineato l’importanza di un dialogo leale e trasparente per favorire la crescita dell’ente. La nomina segue le recenti modifiche nella governance, con l’obiettivo di rafforzare la gestione e migliorare le decisioni strategiche. La composizione del consiglio rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti strutture.
L’assemblea dei soci di Cesena Fiera ha nominato questa mattina il nuovo consiglio di amministrazione, composto da nove membri con mandato fino alla primavera del 2029. I componenti nominati sono Patrizio Neri, Alessandra Graziani, Lorenzo Tersi, Paolo Lucchi, Cristian Moretti, Marcello Guidi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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