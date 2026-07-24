Incendio in hotel parlano i sindacati | Il lavoratore intossicato ora è senza un tetto e senza soldi

Un lavoratore coinvolto nell’incendio di un hotel a Gabicce Mare si trova ora senza casa né risorse economiche. L’incendio ha causato danni alla struttura, lasciando il dipendente senza un alloggio stabile. I sindacati sottolineano la necessità di migliorare le misure di sicurezza e tutela per i lavoratori nelle strutture ricettive. La causa dell’incendio non è stata ancora chiarita.

Gabicce Mare (Pesaro), 25 luglio 2026 – “L’aspetto della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli ospiti delle strutture ricettive è un tema molto importante su cui serve alzare il livello di attenzione”. In seguito all’incendio dell’ultimo piano dell’hotel Plaza a Gabicce Mare, sgomberato l’altro giorno dietro ordinanza della sindaca Marila Girolomoni, interviene il segretario confederale di Cgil Pesaro, Gianluca Di Sante. A causa delle fiamme che per un cortocircuito si sono sprigionate nella zona lavanderia all’ultimo piano dell’edificio, la cameriera Naomi Raponi è stata ricoverata in ospedale per una grave intossicazione e ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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