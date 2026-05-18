Sedicenne intollerante al lattosio morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria i genitori | Non si può perdere un figlio così
I genitori di un sedicenne deceduto a Casoria dopo aver consumato un gelato hanno annunciato di aver perso il figlio. L’adolescente, noto per essere intollerante al lattosio, è morto poco dopo aver mangiato il gelato in una località della zona. L’avvocato che segue la famiglia ha confermato la condizione di intolleranza del ragazzo, senza fornire altri dettagli. La famiglia chiede che venga fatta luce sulle circostanze della morte.
Chiedono giustizia i genitori di Adriano, il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria. L'avvocato che assiste la famiglia, Francesco Petruzzi: "Era intollerante al lattosio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La tragedia di Adriano DOrsi, sedicenne di Casoria morto dopo aver consumato un gelato, riapre il…
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