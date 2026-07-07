La violenza di genere e il tumore al seno sono due delle principali fragilità del mondo femminile ed è attravero 21 ritratti fotografici che la mostra Women for Women Against Violence le racconta

Una mostra a Milano espone 21 ritratti fotografici che rappresentano la violenza di genere e il tumore al seno, due delle principali fragilità femminili. L'esposizione, intitolata Women for Women Against Violence, si tiene alle Cisterne della Fabbrica del vapore e resterà aperta fino al 30 agosto 2026.

L a violenza di genere e il tumore al seno sono due delle principali fragilità del mondo femminile, ed è attravero 21 ritratti fotografici che la mostra Women for Women Against Violence le racconta alle Cisterne della Fabbrica del vapore di Milano e resterà in esposizione fino al 30 agosto 2026. “Women for Women” su Rai 1: il racconto della rinascita che trasforma il dolore in dignità X Leggi anche › Contro la violenza di genere servono esempi e cultura: anche Lea Melandri tra i premiati da NUMA Un percorso espositivo che racconta storie vere di donne che hanno scelto di trasformare la propria esperienza personale in un messaggio pubblico di consapevolezza, responsabilità civile e rinascita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Milano, violenza di genere e tumore al seno: le emergenze femminili nei ritratti fotografici

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