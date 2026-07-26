L'Atalanta ha vinto 3-2 contro l'Arezzo in un'amichevole disputata al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La squadra di Maurizio Sarri è riuscita a recuperare un risultato sfavorevole e a conquistare la vittoria finale. La partita si è conclusa con una rimonta dell'Atalanta, che ha segnato tre gol contro i due dell'Arezzo.

L'Atalanta di Maurizio Sarri batte in rimonta per 3-2 l'Arezzo di Cristian Bucchi nell'amichevole in sede, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Ibrahim Sulemana ed Ederson ai primi minuti al rientro dai Mondiali come De Roon, Kossounou e Krstovic ribaltano nella ripresa il doppio vantaggio ospite. Si chiude la prima parte del ritiro precampionato dei bergamaschi, che riprendono il lavoro mercoledì 29 luglio. A segno nel primo tempo gli amaranto subito con un sinistro a giro dal limite di Arena lanciato a destra da Sala e al 7' Illanes correggendo di testa l'angolo da destra di Tavernelli. Nel secondo, al 4', Sulemana accorcia inserendosi di destro e aiutandosi col palo in asse con Ahanor e la rifinitura di tacco di Krstovic riaprendo il match. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L'Atalanta batte l'Arezzo 3-2 in rimonta nell'amichevole a Zingonia

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