Atalanta domenica altra amichevole con l' Arezzo a Zingonia
Domenica l'Atalanta giocherà un'altra amichevole contro l'Arezzo, squadra recentemente promossa in Serie B. L'incontro si svolgerà a Zingonia. Ieri sera, l'Arezzo ha vinto 3-1 contro il Napoli in un test match precampionato a Dimaro. La partita tra le due squadre si svolge nel contesto delle preparazioni estive per la nuova stagione.
Sarà con l'Arezzo neopromosso in B di Cristian Bucchi, che ieri sera ha sconfitto per 3-1 il Napoli a Dimaro, il terzo test match precampionato dell'Atalanta. La partita sarà disputata alle ore 20 di domenica 26 luglio sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, presso la sede del club e anche del ritiro estivo della squadra allenata da Maurizio Sarri. I toscani sono in ritiro a Rovetta, in Valseriana, e mercoledì 29 luglio affronteranno l'AlbinoLeffe alle 17.30 a Clusone., Ribadita, come per l'incontro di ieri sera col Mantova terminato 1-1, la formula delle porte chiuse per motivi logistici e organizzativi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Atalanta.
Notizie e thread social correlati
Un’altra estate, un’altra amichevole in Germania: ad agosto l’Atalanta sfiderà lo Schalke 04Ad agosto, l’Atalanta tornerà in Germania per un’amichevole contro lo Schalke 04.
Atalanta, Krstovic si ferma con i tifosi prima del raduno a ZingoniaPrima giornata di allenamenti a Zingonia per l’Atalanta, con i giocatori impegnati nei test fisici.
Temi più discussi: Serie A, i risultati delle amichevoli di oggi; Atalanta bloccata dal Mantova in amichevole; Un lampo di Samardzic e tante gambe imballate, l’Atalanta pareggia in amichevole col Mantova; Lecco-Atalanta U23, nuova amichevole al Rigamonti-Ceppi. Poi la Coppa.
C’è necessità di rodare il più possibile i meccanismi di gioco imposti da Sarri alla squadra. Così, domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 20, è stata fissata un’altra partita amichevole, che si disputerà Zingonia contro il Mantova, squadra di Serie B. #Atalanta #Ma facebook
Atalanta-Mantova 1-1, pareggio per la squadra di Sarri. Cajazzo risponde a SamardzicOggi l'Atalanta ha disputato la sua seconda amichevole precampionato in quel di Zingonia. Tale test vedeva i nerazzurri affrontare il Mantova: squadra di Serie B che vorrà ripetere il buon campionato ... tuttomercatoweb.com
Nel weekend probabilmente un’altra amichevole in casaNel weekend l'Atalanta dovrebbe sostenere il suo terzo test di stagione, andando addirittura a triplicare gli impegni finora avuti dall'Inter ... calcioatalanta.it