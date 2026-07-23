Atalanta domenica altra amichevole con l' Arezzo a Zingonia

Sarà con l'Arezzo neopromosso in B di Cristian Bucchi, che ieri sera ha sconfitto per 3-1 il Napoli a Dimaro, il terzo test match precampionato dell'Atalanta. La partita sarà disputata alle ore 20 di domenica 26 luglio sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, presso la sede del club e anche del ritiro estivo della squadra allenata da Maurizio Sarri. I toscani sono in ritiro a Rovetta, in Valseriana, e mercoledì 29 luglio affronteranno l'AlbinoLeffe alle 17.30 a Clusone., Ribadita, come per l'incontro di ieri sera col Mantova terminato 1-1, la formula delle porte chiuse per motivi logistici e organizzativi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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