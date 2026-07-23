La terza amichevole estiva dell'Atalanta si giocherà a Zingonia domenica 26 luglio alle 20, contro l’Arezzo, neopromosso in Serie B. La partita si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del club. Tra i giocatori in campo ci saranno anche de Roon e Kossounou, che si stanno preparando per la nuova stagione.

CALCIO. Il match è fissato per le 20 di domenica 26 luglio: porte chiuse e diretta tv sul canale Youtube del club. Test per de Roon e Kossounou. È in arrivo la terza amichevole estiva per l’Atalanta: dopo il test in famiglia di Clusone (2-1 contro l’Under 23) e quello con il Mantova a Zingonia (1-1), la squadra di Maurizio Sarri affronterà domenica 26 luglio alle 20 l’Arezzo neopromosso in B, sempre al Centro Bortolotti. Il tecnico in questa circostanza sarà fra l’altro ex di turno. Così come contro i virgiliani, la partita sarà a porte chiuse e in diretta tv sul canale Youtube dell’Atalanta (prevista poi la differita lunedì alle 22 su Bergamo Tv). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ecodibergamo.it - Atalanta, ecco la terza amichevole estiva: a Zingonia arriva l’Arezzo neopromosso in B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta, domenica altra amichevole con l'Arezzo a ZingoniaDomenica l'Atalanta giocherà un'altra amichevole contro l'Arezzo, squadra recentemente promossa in Serie B.

Leggi anche: L’Arezzo alza l’asticella: a Zingonia c’è l’Atalanta

Temi più discussi: Atalanta, ecco i primi reduci dei Mondiali: in gruppo De Roon e Kossounou; Atalanta, ecco la terza amichevole estiva: a Zingonia arriva l’Arezzo neopromosso in B; Roma, ecco la terza offerta per Summerville! Cifra rialzata, ore decisive per il dentro o fuori; Tutti i rigoristi della Serie A per il fantacalcio 2026/27: squadra per squadra, ecco le gerarchie.

Atalanta, ecco la terza amichevole estiva: a Zingonia arriva l’Arezzo neopromosso in BIl match è fissato per le 20 di domenica 26 luglio: porte chiuse e diretta tv sul canale Youtube del club. Test per de Roon e Kossounou. ecodibergamo.it

Atalanta, ecco i primi reduci dei Mondiali: in gruppo De Roon e KossounouA Zingonia si rivede anche il centrale svedese Isak Hien, reduce da un grave infortunio rimediato proprio nella rassegna iridata: per lui disposto un percorso riabilitativo. Domenica test a porte chiu ... msn.com