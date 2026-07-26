Jacopo Veneziani, storico dell’arte con un dottorato a Parigi e docente alla Iulm, è noto come una “personalità di internet”. Nonostante questa definizione, ha un curriculum accademico di rilievo, con specializzazione nelle tecniche di comunicazione dell’arte. La sua attività si concentra sull’uso dei mezzi digitali per divulgare e insegnare il linguaggio artistico.

Se si cerca Jacopo Veneziani su Google, viene definito: "personalità di internet". Che a pensarci ha qualcosa di inquietante. Soprattutto considerando l’ottimo curriculum di questo giovane storico dell’arte, con tanto di dottorato a Parigi (Panthéon-Sorbonne) e ora cattedra alla Iulm, dove si concentra sulle tecniche per comunicare la materia. In qualche modo quindi indaga coi ragazzi proprio quello spirito da divulgatore che l’ha reso tanto famoso sui social. Ma non solo. Visto le diverse pubblicazioni alle spalle, i podcast, le seguitissime collaborazioni in tv. Successo trasversale. Che l’ha spinto anche sul palco. Come risuccede domani sera alle 21 al Castello Sforzesco con “ Questa non è una pipa “, il racconto dell’ illusione nell’arte, dal Rinascimento a Magritte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "L’arte, palestra per lo sguardo". A lezione con Jacopo Veneziani

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