Le torri di Bologna | incontro con Jacopo Veneziani

Mercoledì 20 maggio alle ore 20, si terrà un incontro presso l’Oratorio di San Filippo Neri, inserito nel calendario del LabOratorio, organizzato da Mismaonda con il supporto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. L’evento prevede una conversazione con Jacopo Veneziani, che discuterà del progetto “Le torri di Bologna”. La partecipazione è aperta al pubblico e l’appuntamento si inserisce nel programma culturale della struttura.

All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, mercoledì 20 maggio alle ore 20.30, per l’ultimo appuntamento della rassegna LabARTE, Le torri di Bologna, un incontro con Jacopo Veneziani. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Jacopo Veneziani si candida come il divulgatore tv di domani. E ha tutte le carte per riuscirciIn questo la chiave è senz'altro interessante, se si considera che la divulgazione dell'arte fine a sé stessa non ha mai davvero fatto breccia nel...

Chi è Jacopo Veneziani, il giovane storico dell’arte e divulgatoreJacopo Veneziani ha iniziato la sua carriera da divulgatore su Twitter – oggi X – dove ha postato contenuti interessantissimi con l’hashtag #divulgo.