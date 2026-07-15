Comunità in dialogo la rassegna per i 35 anni di Fondazione Banca Popolare di Bergamo | primo incontro con Jacopo Veneziani

Notizia in breve

Durante il primo incontro della rassegna per i 35 anni di una banca popolare, Jacopo Veneziani, storico dell’arte, ha partecipato insieme a Roberta Frigeni, direttrice di un museo. La discussione si è concentrata sui temi culturali e artistici, coinvolgendo il pubblico in un dialogo aperto. L’evento si è svolto in una sede dedicata alla comunità, con numerosi partecipanti presenti.