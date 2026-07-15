Comunità in dialogo la rassegna per i 35 anni di Fondazione Banca Popolare di Bergamo | primo incontro con Jacopo Veneziani
Durante il primo incontro della rassegna per i 35 anni di una banca popolare, Jacopo Veneziani, storico dell’arte, ha partecipato insieme a Roberta Frigeni, direttrice di un museo. La discussione si è concentrata sui temi culturali e artistici, coinvolgendo il pubblico in un dialogo aperto. L’evento si è svolto in una sede dedicata alla comunità, con numerosi partecipanti presenti.
Jacopo Veneziani, storico dell’arte e tra i più apprezzati divulgatori culturali italiani, insieme a Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie di Bergamo, inaugura giovedì 16 luglio la seconda edizione di Comunità in dialogo, la rassegna promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico insieme a Intesa Sanpaolo in occasione del 35° anniversario della Fondazione. L’appuntamento, dal titolo “La cultura che costruisce cittadinanza”, si tiene alle 18 nella Sala Funi, sede di Intesa Sanpaolo e della Fondazione Banca Popolare di Bergamo (viale Roma 2, Bergamo), con ingresso libero previa registrazione online su Eventbrite: http:bit. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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