L' Arsenal su Vinicius jr | la posizione dell' attaccante e del Real

L'Arsenal ha mostrato interesse per Vinicius Jr, ma il calciatore brasiliano preferisce rimanere al Real Madrid e sta cercando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Secondo fonti dalla Spagna, al momento non ci sono negoziati conclusi e Vinicius intende continuare con il club attuale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata né dall'Arsenal né dal Real Madrid riguardo a eventuali trattative in corso.

La notizia del forte interessamento dell'Arsenal per Vinicius Jr ha fatto il giro del mondo. Al momento, fanno sapere dalla Spagna, la priorità del brasiliano è quella di restare al Real e cercare di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. I Blancos stanno valutando tutti gli scenari, e sono pronti anche a trattare per cedere immediatamente il 26enne nato a San Paolo. Nel club inoltre, c'è chi pensa che trattenere Vinicius jr a un anno dalla fine del contratto non sia la soluzione migliore. L'esterno comunque tornerà a ore a Madrid e sono previsti sviluppi importanti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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ARSENAL ARE BACK FOR VINI JR DEAL

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