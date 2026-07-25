L’Arsenal ha avviato trattative per tentare di ingaggiare Vinicius Junior dal Real Madrid. La squadra inglese sta valutando un’offerta per il giocatore brasiliano, considerato tra i profili più interessanti sul mercato. Attualmente, non ci sono dettagli ufficiali sulle cifre o sulle condizioni dell’eventuale trasferimento. Il Real Madrid non ha ancora confermato né respinto le ipotesi di vendita. Le trattative sono in corso, ma nessuna decisione definitiva è stata presa.

L’Arsenal ha attivato i contatti per il super colpo Vinicius Junior dal Real Madrid. Cosa sta succedendo in queste ore. L’ Arsenal valuta il colpo di mercato dell’estate e punta i fari direttamente in casa del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal The Athletic, il club londinese sta concretamente esplorando la fattibilità di un’operazione per portare in Premier League la stella brasiliana Vinícius Júnior. Sebbene l’interesse dei Gunners si trovi attualmente in una fase iniziale, l’eventualità di affondare il colpo ha già incassato l’approvazione e il placet a tutti i livelli della dirigenza e dello staff tecnico. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’approvazione interna dei Gunners e lo stato della trattativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arsenal tenta il colpaccio, suggestione clamorosa per Vinicius! La posizione dei Gunners e del Real Madrid per il futuro del brasiliano

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