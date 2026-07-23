L’Arezzo ha iniziato il ritiro a Zingonia, dove si allena con l’Atalanta. La squadra toscana ha svolto allenamenti intensi e partitelle contro la rappresentativa dei villeggianti. La preparazione si fa più impegnativa, con sessioni di lavoro mirate a migliorare la condizione atletica e la tattica. La presenza dell’Atalanta segna un passo avanti rispetto alle precedenti fasi di preparazione.

Altro che passeggiate nei boschi e partitelle contro la rappresentativa dei villeggianti. Il ritiro dell’Arezzo comincia a fare sul serio e nel calendario amaranto spunta un appuntamento capace di accendere immediatamente la curiosità dei tifosi: domenica 26 luglio la squadra di Cristian Bucchi affronterà l’Atalanta al Centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20. La partita verrà disputata a porte chiuse per esigenze logistiche e organizzative, formula elegante per dire che i tifosi dovranno restare fuori dal cancello. Fortunatamente l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Atalanta, in collaborazione con Bergamo TV. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Lortica.it - L’Arezzo alza l’asticella: a Zingonia c’è l’Atalanta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta, domenica altra amichevole con l'Arezzo a ZingoniaDomenica l'Atalanta giocherà un'altra amichevole contro l'Arezzo, squadra recentemente promossa in Serie B.

Il Prato alza l’asticella. Marzierli primo obiettivoIl Prato si sta concentrando sull’obiettivo di Marzierli, con l’intenzione di alzare l’asticella.

Temi più discussi: Serie B, svelati i calendari: l'Arezzo comincia ad Avellino. Con il Palermo l'esordio al Comunale; Rivivi il LIVE! Napoli-Arezzo 1-3: Mawuli chiude i giochi; Formazioni Napoli-Arezzo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming; Neopromosse attive sul mercato! Gli ex Juventus e Inter tra i nomi più importanti in ottica salvezza.

La nuova stagione parte in salita, il Napoli ko (3-1) contro l’ArezzoPer Allegri debutto sulla panchina con una netta sconfitta contro una formazione di serie B. Difesa in difficoltà con il ritorno al modulo 4-3-3 , unica nota lieta la prestazione di Vergara ... msn.com

Distorsione alla caviglia per Lucca: come sta e cosa è successo contro l'ArezzoBrutte notizie per Massimiliano Allegri. All'amarezza per il ko subito nella prima uscita stagionale (3-1 con l'Arezzo, neo promosso in Serie B), si aggiunge la preoccupazione per le condizioni fisich ... msn.com