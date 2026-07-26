L'Arabia Saudita ha annunciato di voler sviluppare capacità nucleari, mentre la Corea del Sud ha deciso di non proseguire con il percorso. La differenza si è manifestata dopo le dichiarazioni di un ex presidente statunitense, che aveva proposto di condividere tecnologia nucleare con Riad. La Corea del Sud, invece, ha mantenuto la sua posizione ufficiale di non voler possedere armi nucleari, anche in risposta alle tensioni con il Nord e alle pressioni internazionali.

Negli anni Settanta la Corea del Sud valutò seriamente la possibilità di dotarsi di un arsenale nucleare. Sotto la presidenza di Park Chung Hee, e con la Corea del Nord particolarmente minacciosa – tra il 1968 e il 1972 si verificarono 722 incidenti lungo il confine e 294 nelle retrovie, oltre a un tentato attacco al palazzo presidenziale sudcoreano – Seoul delineò un piano segreto con la chiara intenzione di raggiungere l’obiettivo. Dai dispacci diplomatici dell’epoca sappiamo che il governo Park si rivolse alla Francia per importare un impianto per il riprocessamento del plutonio e al Canada per ottenere reattori che avrebbero potuto fornire il materiale fissile necessario. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - L’Arabia Saudita sì, la Corea del Sud no: perché la mossa nucleare di Trump ha fatto arrabbiare Seoul

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