Arabia Saudita via libera all’uranio arricchito | perché Trump frena sull’accordo nucleare

L’Arabia Saudita ha ottenuto l’autorizzazione a utilizzare uranio arricchito, aumentando così le possibilità di sviluppare un programma nucleare civile. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno mostrato cautela nel proseguire con un possibile accordo nucleare con l’Arabia Saudita, in un contesto di tensioni crescenti con l’Iran e di instabilità nella regione. La decisione saudita riguarda la produzione di materiale fissile, mentre gli Stati Uniti mantengono un atteggiamento di freno rispetto a un’intesa con l’Arabia Saudita.

La partita mediorientale si fa sempre più ingarbugliata. Mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran è ripreso, Donald Trump deve affrontare anche un altro dossier: quello del nucleare saudita. Stando a quanto riferito sabato dalla Cnn, Washington e Riad hanno raggiunto un accordo preliminare che consentirebbe all’Arabia Saudita di arricchire l’uranio per scopi civili ma, secondo i critici, senza al contempo prevedere delle adeguate salvaguardie internazionali. Eppure, nonostante i negoziati si siano conclusi a ottobre dell’anno scorso, il presidente americano non avrebbe ancora firmato l’intesa. Secondo la Cnn, Trump avrebbe infatti deciso di rimandare principalmente per due ragioni: la guerra con l’Iran e il rischio che una maggioranza bipartisan al Congresso degli Stati Uniti possa esprimersi contro l’accordo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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