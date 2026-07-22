Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno firmato un accordo di tre anni per rafforzare la collaborazione nel settore dell’energia nucleare, secondo il Wall Street Journal. L’accordo prevede la possibilità di condividere tecnologia nucleare e non pone restrizioni sull’arricchimento dell’uranio. La mossa segna un passo importante nella cooperazione tra i due paesi in ambito energetico.

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, secondo il Wall Street Journal, hanno concluso un accordo triennale per potenziare la cooperazione in materia di energia nucleare. Si tratta di condivisione e trasferimenti tecnologici in materia di nucleare civile, ma quanto concluso dall’amministrazione di Donald Trump e dal governo del principe ereditario Mohammad bin Salman ha un effetto potenzialmente dirompente per la regione mediorientale: Riad potrebbe, se l’accordo sarà concluso, acquisire tecnologia americana e arricchire sul suo suolo l’uranio, in una mossa che riporta l’attenzione sul tema, potenziale, della proliferazione. Israele, ad esempio,... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mossa Usa: tecnologia nucleare all’Arabia Saudita, senza riserve sull’arricchimento dell’uranio

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Bad Idea clean energy is too expensive for Africa with Daan Walter.

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