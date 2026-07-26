L’Aquila è diventata capitale italiana della cultura 2026 e nei primi sei mesi dell’anno ha registrato un afflusso di turisti provenienti da tutta Europa. Durante questo periodo, si sono svolti numerosi eventi culturali che hanno coinvolto la città e i visitatori. Il sindaco ha commentato che il riscontro della popolazione locale e dei turisti è stato molto positivo, evidenziando un grande entusiasmo e partecipazione.

Sindaco Biondi, qual è il bilancio di questi primi sei mesi dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026? Il bilancio di questa prima parte dell’anno è estremamente positivo, non soltanto per la qualità e la quantità degli appuntamenti realizzati, ma soprattutto per la risposta della città. L’Aquila sta vivendo il titolo con partecipazione e consapevolezza, dimostrando che essere Capitale italiana della Cultura significa molto più di un cartellone di circa 300 eventi: è un progetto di trasformazione urbana, sociale ed economica. Eventi di altissimo richiamo culturale e nomi illustri tra i partecipanti. Abbiamo aperto l’anno alla presenza... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Aquila Capitale della Cultura: «Turisti da tutta Europa e una Perdonanza che lascerà il segno». Parla Biondi

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