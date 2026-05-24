L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA | AL MUNDA IN MOSTRA TRE GRANDI CAPOLAVORI

Da laprimapagina.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Aquila ha ricevuto il titolo di capitale italiana della cultura e ha inaugurato una mostra al Forte Spagnolo con tre capolavori di Raffaello, Pontormo e Antonello da Messina. La mostra si concentra su un percorso che unisce aspetti spirituali e civili, ripercorrendo un passato interrotto della città. La pubblicazione “L’Eco di San Gabriele”, mensile dei Padri Passionisti, ha dato notizia dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Raffaello, Pontormo e Antonello da Messina al Forte Spagnolo, un percorso spirituale e civile che restituisce alla città una storia interrotta   L’AQUILA – L’ECO di San Gabriele, mensile dei Padri Passionisti diretto da P. Ciro Benedettini – già vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede dal 1995 al 2016 –, nel numero di Giugno 2026 in corso di distribuzione in Italia e all’estero alla vasta rete dei lettori in abbonamento (la rivista ha una tiratura di circa 150mila copie), ospita un mio articolo su un’importante prossima esposizione al Museo Nazionale d’Abruzzo ( Munda ), dal 27 giugno al 27 settembre, delle Visitazioni di Raffaello e Pontormo, anticipata dall’esposizione, a partire dal 27 maggio, dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, opera recentemente acquistata dallo Stato e destinata a risiedere nel museo aquilano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

l8217aquila capitale italiana della cultura al munda in mostra tre grandi capolavori
© Laprimapagina.it - L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA: AL MUNDA IN MOSTRA TRE GRANDI CAPOLAVORI
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026

Video L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026

Notizie e thread social correlati

Uscito il numero di Primavera della rivista “D’Abruzzo”, dedicato a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026È stato pubblicato il numero 153 della rivista trimestrale “D’Abruzzo”, dedicato alla celebrazione di L’Aquila come Capitale italiana della Cultura...

Il Prix Italia a L’Aquila, il concorso Rai sbarca nella Capitale italiana della CulturaL’Aquila si prepara ad accogliere la 78ª edizione del Prix Italia, che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre 2025.

Temi più discussi: EVENTI | Ecco il francobollo per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, Biondi: Simbolo di un’identità ritrovata; L'Aquila 2026, confronto con Ancona Capitale italiana della Cultura 2028; L’Aquila 2026, arriva francobollo per celebrare la Capitale italiana della Cultura; Un francobollo per celebrare L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

l aquila capitale italianaPoste Italiane: per il francobollo L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026 realizzato anche l’annullo filatelico giorno di emissioneL’Aquila – In occasione della presentazione del francobollo celebrativo di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 che si è svolta stamane a Palazzo Margherita, Poste Italiane comunica di ... terremarsicane.it

l aquila capitale italianaL’Aquila Capitale italiana della cultura 2026: cosa vedere e perché contaL'Aquila è Capitale italiana della cultura 2026: trecento giorni di eventi, grandi mostre e festival storici nel capoluogo abruzzese. Guida pratica. curiosandosimpara.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web