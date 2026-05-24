L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA | AL MUNDA IN MOSTRA TRE GRANDI CAPOLAVORI
L’Aquila ha ricevuto il titolo di capitale italiana della cultura e ha inaugurato una mostra al Forte Spagnolo con tre capolavori di Raffaello, Pontormo e Antonello da Messina. La mostra si concentra su un percorso che unisce aspetti spirituali e civili, ripercorrendo un passato interrotto della città. La pubblicazione “L’Eco di San Gabriele”, mensile dei Padri Passionisti, ha dato notizia dell’evento.
Raffaello, Pontormo e Antonello da Messina al Forte Spagnolo, un percorso spirituale e civile che restituisce alla città una storia interrotta L’AQUILA – L’ECO di San Gabriele, mensile dei Padri Passionisti diretto da P. Ciro Benedettini – già vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede dal 1995 al 2016 –, nel numero di Giugno 2026 in corso di distribuzione in Italia e all’estero alla vasta rete dei lettori in abbonamento (la rivista ha una tiratura di circa 150mila copie), ospita un mio articolo su un’importante prossima esposizione al Museo Nazionale d’Abruzzo ( Munda ), dal 27 giugno al 27 settembre, delle Visitazioni di Raffaello e Pontormo, anticipata dall’esposizione, a partire dal 27 maggio, dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, opera recentemente acquistata dallo Stato e destinata a risiedere nel museo aquilano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026
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