L' Ecce Homo di Antonello da Messina arriva a L' Aquila e illumina la Capitale della Cultura

Notizia in breve

L’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato trasferito al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, che in quest’anno celebra il titolo di Capitale Italiana della Cultura. L’opera entra così nelle collezioni del museo, arricchendo la propria esposizione. La presentazione dell’opera si inserisce nelle iniziative culturali della città, che sta mettendo in evidenza il patrimonio artistico locale. La tela, proveniente da un’altra istituzione, sarà visibile al pubblico nelle prossime settimane.