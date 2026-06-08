L' Ecce Homo di Antonello da Messina arriva a L' Aquila e illumina la Capitale della Cultura
L’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato trasferito al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, che in quest’anno celebra il titolo di Capitale Italiana della Cultura. L’opera entra così nelle collezioni del museo, arricchendo la propria esposizione. La presentazione dell’opera si inserisce nelle iniziative culturali della città, che sta mettendo in evidenza il patrimonio artistico locale. La tela, proveniente da un’altra istituzione, sarà visibile al pubblico nelle prossime settimane.
Nell’anno in cui L’Aquila celebra il titolo di Capitale Italiana della Cultura, da oggi il Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA), accoglie nelle proprie collezioni l’ Ecce Homo di Antonello da Messina. Questo straordinario capolavoro del Quattrocento, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura, trova la sua collocazione permanente nel Castello cinquecentesco, restituito con un nuovo allestimento, pochi mesi fa, alla pubblica fruizione come sede del Museo. La tavola opistografa, che reca sul recto un’intensa interpretazione antonelliana dell’Ecce Homo e sul verso il San Girolamo penitente in un paesaggio di gusto nordeuropeo, trova la sua residenza stabile al MuNDA, inaugurando un percorso strategico che conferma la centralità del patrimonio abruzzese all’interno del Sistema Museale Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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