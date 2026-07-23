Un appello invita a riprendere i negoziati per favorire la pace, considerata un'alternativa alla diplomazia della forza. Si sottolinea l’importanza di rafforzare il multilateralismo, sempre più fragile, e di prevenire i conflitti attraverso il dialogo tra popoli e religioni. La richiesta arriva in un momento in cui la situazione internazionale è segnata da tensioni e guerre.

La pace come alternativa alla " diplomazia della forza ". La necessità di difendere un multilateralismo sempre più fragile, prevenire i conflitti e ricostruire il dialogo tra popoli e religioni in un mondo segnato dalle guerre. È questo il messaggio emerso dalla presentazione di Pasqua di pace, il nuovo libro del direttore del Tg2 Antonio Preziosi, che ha riunito a Roma il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Al loro arrivo le prime dichiarazioni, però, sono dirette all’attualità. "Si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno", fa il suo ingresso a palazzo Borromeo il cardinale Parolin, con parole dirette sulla vicenda Fakir. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pace, dialogo e diplomazia: "Si torni a negoziare, per il bene del mondo"

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