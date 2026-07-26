L’appello di Di Lorenzo | Credete in noi

Nel fine settimana, più di 3.000 tifosi hanno partecipato alla presentazione ufficiale della squadra in occasione dell’ultimo giorno del ritiro a Dimaro Folgarida. La manifestazione ha visto l’accoglienza di massa per i giocatori e lo staff, con entusiasmo anche nei confronti del tecnico e di alcuni giocatori chiave. Non sono stati annunciati nuovi acquisti, e il mercato resta ancora aperto. La partecipazione ha rappresentato un momento di vicinanza tra la squadra e i sostenitori.

Il Napoli si gode il bagno di folla nell’ultimo weekend del ritiro di Dimaro Folgarida. Come racconta la Repubblica Napoli, oltre 3.000 tifosi hanno partecipato alla tradizionale presentazione della squadra, accogliendo con entusiasmo Massimiliano Allegri e i giocatori azzurri, in un clima di grande ottimismo nonostante un mercato ancora fermo. Secondo la Repubblica Napoli, l’unica vera novità della squadra resta per il momento la presenza di Allegri in panchina, ma l’atmosfera vissuta in Trentino ha confermato il forte entusiasmo dell’ambiente. Durante la serata in piazza, accompagnata dalle note dell’inno della Champions League e dai tradizionali cori dedicati al Napoli e a Diego Armando Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha seguito la manifestazione dalla prima fila. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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