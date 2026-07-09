Due giovani di 20 e 22 anni, entrambi di origine somala, sono stati aggrediti e feriti a coltellate durante un episodio avvenuto nella notte in piazza dell'Immacolata, nel quartiere di San Lorenzo. I testimoni hanno riferito che erano in dieci contro di loro, e che sono stati circondati e colpiti con armi da taglio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Aggrediti e accoltellati da un gruppo di ragazzi in piazza dell'Immacolata, il centro della movida di San Lorenzo. È quello che due giovani somali di 20 e 22 anni hanno raccontato l'altra notte alla polizia. La coppia è finita in ospedale: il primo per una ferita da taglio al volto, e l'altro colpito dai fendenti alla schiena e alle braccia. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato San Lorenzo che hanno sentito le vittime. I due avrebbero riferito di essere stati avvicinati da un gruppo composto almeno «da una decina di ragazzi» che li hanno aggrediti e quindi feriti. Poi sono fuggiti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma San Lorenzo, ragazzi accerchiati e feriti a coltellate a piazza dell'Immacolata. «Erano in dieci contro di noi»

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