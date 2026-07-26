Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, partendo dalla seconda posizione. Il pilota della McLaren ha tagliato il traguardo davanti a Max Verstappen, secondo, e a Kimi Antonelli, terzo. Norris ha concluso la gara in circa un'ora e 39 minuti, con un margine di circa due secondi sul secondo classificato. La corsa si è svolta su un circuito di circa 4,3 km, con 70 giri totali.

Il pilota inglese della McLaren , arrivando davanti a Max Verstappen della Red Bull e a Kimi Antonelli della Mercedes. Norris era partito in pole position davanti a Charles Leclerc della Ferrari, che però ha fatto una brutta partenza ed è stato superato subito da Oscar Piastri della McLaren e da Verstappen. Alla fine Leclerc è arrivato quinto, dietro all’altro pilota della Ferrari Lewis Hamilton, quarto classificato. Quello in Ungheria era l’11esimo gran premio del Mondiale di Formula 1, che continua a essere guidato dall’italiano Kimi Antonelli con 219 punti, con grande distacco rispetto ad Hamilton, secondo. Le oche indiane volano oltre i... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Formula 1.

© Ilpost.it - Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How Lando Norris won the 2025 Formula 1 Drivers World Championship - Part 10

Notizie e thread social correlati

Charles Leclerc della Ferrari ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sul circuito di Silverstone.

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1Nel pomeriggio di domenica 19 luglio, Kimi Antonelli, in gara con una Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1.

Temi più discussi: Pole position di Lando Norris in Ungheria. La Ferrari di Hamilton seconda per soli 12 millesimi; F1, Lando Norris beffa Hamilton e si prende la pole a Budapest. Poi arrivano le penalità per Lewis e Antonelli; F1 | Incredibile: Norris già in penalità per colpa dei problemi Mercedes; F1 Gp Ungheria, Norris pole davanti a Leclerc. HIGHLIGHTS.

Pole position di Lando Norris in Ungheria. La Ferrari di Hamilton seconda per soli 12 millesimi x.com

Lando Norris perderà 10 posizioni sulla griglia per aver cambiato la batteria. A partire da Spa, la McLaren avrà la nuova batteria della Mercedes. Riuscirà a competere per le vittorie con l'aggiornamento? reddit

GP Ungheria: Norris vince da campione, Verstappen e Antonelli sul podio. Leclerc 4°, Hamilton 5° ancora penalizzatoIl racconto in diretta del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito dell'Hungaroring. Sono previsti 70 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica ... sport.virgilio.it

Lando Norris si gode la pole in Ungheria: Sono tornato al top. Ferrari vicina, ma partire davanti è fondamentalePrima fila conquistata e consapevolezza di avere tra le mani una McLaren competitiva. Lando Norris si gode la pole position ottenuta nelle qualifiche del ... oasport.it