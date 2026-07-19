Nel pomeriggio di domenica 19 luglio, Kimi Antonelli, in gara con una Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Antonelli era partito dalla prima posizione in griglia.

Nel pomeriggio di domenica 19 luglio l’italiano Kimi Antonelli, che guida una Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Antonelli aveva iniziato il Gran Premio dalla prima posizione in griglia di partenza. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc, pilota della Ferrari, e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari che ha terminato la corsa al quarto posto. Al 34esimo giro Antonelli ha invece superato Leclerc, che in quel momento era al primo posto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1

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Kimi Antonelli's Pole Lap | 2026 Monaco Grand Prix | Pirelli

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