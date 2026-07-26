L’altra estate al lago | Gettonato dai turisti

L’estate scorsa, molte persone hanno preferito trascorrere il tempo libero al lago invece che in spiaggia. Durante i fine settimana, il lago si è riempito di visitatori che cercavano relax a breve distanza da casa. Questa scelta ha portato a un aumento delle presenze, riducendo la necessità di viaggiare verso le destinazioni di mare più lontane. L’afflusso di turisti si è concentrato principalmente nei giorni di maggiore affluenza.

Non c’è solo il mare tra le mete preferite dell’estate. Sempre più persone, soprattutto nei fine settimana, scelgono di trascorrere qualche ora di relax a pochi chilometri da casa, senza dover affrontare il traffico e le frequenti lunghe code sulla FiPiLi. Il lago diventa così un’alternativa comoda e alla portata di tutti, si arriva in pochi minuti e ci si concede una giornata all’aria aperta, tra un bagno e un po’ di sole, e un aperitivo immersi nel verde, senza lo stress del viaggio. È questa la filosofia che accompagna molti dei clienti dello stabilimento Amalia Laghi, a Pontedera. Ed è anche fonte di attrazione per i turisti che scelgono di soggiornare in Valdera per le proprie vacanze in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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È giusto fare chiarezza su cereali, legumi e simili, come ha scritto bene Roberta in un altro post, ma sui latticini si sta davvero esagerando. Eccovi la mia spiegazione a riguardo LA CASEINA E IL LATTE NON SONO I MOSTRI CHE MOLTI GURU DELL'ALIMEN x.com