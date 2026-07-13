L’oro blu e l’oro verde del Lario. Sono l’acqua e il paesaggio del lago di Como, che portano quasi 4 milioni e mezzo di turisti nelle oltre 13mila strutture ricettive del territorio, tra alberghi vecchi e nuovi, B&b e case vacanza che aprono uno al giorno, agriturismi e campeggi in grado di accogliere fino a 108mila ospiti a notte. L’80% sono stranieri: tedeschi, americani, francesi, polacchi, britannici. Poi ci sono le altre 5mila attività tra ristoranti, bar, catering nelle ville storiche e più di 300 tour operator. Un settore, quello del turismo sul lago più famoso al mondo, che garantisce un lavoro ad almeno 35mila persone. È un business che vale 3 miliardi e mezzo di euro all’anno, 2 miliardi sul ramo comasco, 1 e mezzo su quello lecchese, cioè il 10% del Pil dell’intera area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il lago ’divorato’ dai turisti

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