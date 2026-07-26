Il livello del lago di Como è sceso di un metro, raggiungendo il minimo storico. Il calo si nota soprattutto nel ramo meridionale del bacino, dove l’acqua è quasi scomparsa. La diminuzione del livello ha ridotto l’afflusso del fiume Adda, che in passato portava un flusso continuo e rumoroso. Ora, il fiume e il lago si presentano molto più bassi rispetto alle condizioni usuali.

Lecco – La buona voce dell’Adda e il suo mormorio d’acqua corrente inseguiti da Renzo Tramaglino in fuga da Milano non si odono quasi più. Il fiume e anche quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno hanno sete come non mai. “ A memoria non mi ricordo una situazione tanto triste”, sospira Luigi Lusardi, 64 anni, dal 2013 presidente ininterrottamente dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, memoria storica del lago di Como. Il livello del Lario è un metro più basso del solito, quasi al minimo storico, eppure l’acqua che esce è più di quella che entra per garantire approvvigionamento idrico agli agricoltori e agli allevatori a valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’allarme sul Lario, si vede il minimo storico: il lago è calato di un metro

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