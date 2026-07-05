Villa Lario da sogno | eleganza e stile sul ramo manzoniano del lago di Como

Una villa sul ramo manzoniano del Lago di Como è stata posta sotto sequestro dai carabinieri. La proprietà, nota per la sua eleganza e stile, è stata oggetto di indagini legate a presunte irregolarità nelle procedure di acquisto e gestione. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi sul sito e sequestrato documenti e beni riconducibili alla proprietà. La vicenda riguarda una serie di controlli avviati in diverse strutture immobiliari della zona. Nessuna persona è stata ancora formalmente indagata o ascoltata.

Il Lago di Como è noto per le splendide ville con giardini che si affacciano sulle sue acque, costruite sin dal XVI secolo dai benestanti grazie al particolare clima temperato di questo splendido e rigoglioso specchio d'acqua. Oggi alcune di queste lussuose residenze sono diventate casa per star di Hollywood, come Villa Oleandra di George Clooney, altre sono diventate sedi museali aperte al pubblico, come Villa Monastero, ed altre ancora sono diventate boutique resort, come Villa Lario. https:www.quotidiano.netitinerarinewslago-belli-italia-e7pk4wlz Luoghi da sempre, dunque, in gran parte esclusivi ma che muovono l’economia locale, oggi in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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